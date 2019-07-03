反送中》港警譴責影片中指針怪怪的 網友質疑修圖

香港警方稱原影片（紅框）中指向5時的是「計時用小時針」，但網友認為綠框中的圖片經過後製，不僅指向9時的小時針疑似被移至10時，指向5時的時針也比原本細許多。（擷取自香港警察 Hong Kong Police臉書粉絲專頁）

2019-07-03 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾1日晚間攻入香港立法會，港警隨即發布影片譴責，卻被網友發現影片中警官手錶時間有異，遭質疑影片預錄以及設局讓民眾攻入立法會。對此，香港警方澄清，影片為發布前錄製，並提出圖片佐證，但又被網友質疑警方圖片經過後製。

據本報報導，部分香港示威民眾於1日晚間9點左右攻入立法會，香港警務處隨即於當晚10時21分在臉書上發布影片譴責民眾。但眼尖網友發現，影片中警官手上的手錶時間竟是5時5分左右，因此質疑影片早已預先錄製好，且民眾得以攻入立法會也是警方的設局。

香港警方3日凌晨再上傳澄清影片，稱譴責影片是在1日晚間10時02分至12分錄製，隨即於21分上傳至臉書，無預先錄製之情形；並稱原影片中確實有時針指向10時，指向5時的則是「計時用小時針」。

然而，原影片中指向5時的指針明顯較粗，因此香港警方的澄清影片及圖片遭網友質疑改圖，認為計時用小時針不可能比時針還粗，香港警方目前未對此質疑作出回應。

相關影片：

香港警方3日凌晨針對譴責影片預錄之疑慮發出影片澄清，但澄清影片遭網友質疑改圖。（擷取自香港警察 Hong Kong Police臉書粉絲專頁）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法