可怕！中國被爆強迫邊境旅客裝惡意軟體 監視個人訊息

2019-07-03 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國正在擴大對邊疆地區的壓迫與監視，尤其在新疆，數百萬的維吾爾族人傳出被中共送至「再教育營」，進行思想改造。據外媒調查，中國針對從邊境進入新疆的外國人旅客，強迫其手機安裝惡意軟體，可以下載手機的文字簡訊、聯絡人、行事曆等訊息，以過濾出有關伊斯蘭教或其他敏感訊息的資料。

根據《Motherboard》、《南德意志報》、《衛報》、《紐約時報》以及《北德廣播公司》的聯合調查，證實了中共官員會安裝惡意軟體在旅客的手機裡，藉以監視新疆維吾爾族的宗教活動，等旅客離開後再刪除掉，防止消息走漏。

一名進入新疆的遊客向《Motherboard》和《南德意志報》提供了一份軟體的副本，《南德意志報》的一名調查員進入新疆後，手機也被安裝相同的軟體。德國資安公司Cure53、多倫多大學公民實驗室、波鴻魯爾大學以及《衛報》分析團隊，經過逆向工程後，發現該軟體的運作方式與架構。該惡意軟體並不是特別複雜，甚至不會在手機畫面隱藏，以便邊境人員操作安裝和刪除。

該軟體被稱為BXAQ或Fengcai，會收集手機所有的行事曆、通訊錄、通話紀錄和訊息文本，並上傳到伺服器，它也會搜索手機與伊斯蘭有關的訊息，檢視超過7萬份以上的數據，包括MP3、文件和圖片，大多是與伊斯蘭極端主義有關，其他也包含古蘭經的經文，達賴喇嘛的資料、新疆歷史和文化的著作，甚至是日本金屬樂隊的歌、批評中國干預台灣的文件等。

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