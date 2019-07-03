溫網英國女將出賽　凱特罕見現身14號球場觀戰

2019-07-03 00:30

〔中央社〕英國威廉王子的妻子凱特（Kate Middleton）今天罕見來到溫布頓網賽第14號球場，觀看英國女網選手達特的比賽，之後才到中央球場的皇室包廂（Royal Box）觀賽。

中央球場（Centre Court）今天進行的比賽涵蓋諸多球星，例如去年溫網女單冠軍德國好手柯貝（Angelique Kerber）、8度奪下溫網男單冠軍的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）、7度溫網女單冠軍美國名將小威廉絲（Serena Williams）。

但這些比賽開打前，劍橋公爵夫人凱特卻先來到第14號球場（Court 14），觀看世界女單排名第182名的英國選手達特（Harriet Dart）迎戰世界排名第108名的美國選手麥海爾（Christina McHale）。

達特最終以4比6、6比4、6比4擊敗麥海爾晉級下一輪賽事。

凱特坐在有318個一般座位的第14號球場中，對於觀賞溫網賽事的英國王室成員來說是項罕見舉動。

當時凱特身穿白色連衣裙並戴著太陽眼鏡，旁邊坐著女網團體賽聯邦盃（Fed Cup）英國隊長凱塔芳（Anne Keothavong）和英國網球女將波特（Katie Boulter）。

但大多數觀眾似乎完全不知道，球場內有王室成員觀賽。

37歲的凱特是長年網球迷，2017年英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）不再擔任溫網的王室贊助人，當時她將這個頭銜傳給凱特。

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