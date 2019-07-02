南美迎接睽違2年日全蝕 預計最長持續153秒

2019-07-02 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕睽違2年的日全蝕週二（2日）將在南太平洋登場，智利和阿根廷有大片地區可以目睹這難得一見的天文奇景，在日食最明顯的智利科金博大區，已湧入約30萬人等候。

綜合外媒報導，根據智利天文學家的說法，這場天文奇觀在當地時間2日下午從太平洋開始，日蝕帶長約9600公里，寬150公里，估計將在下午4時38分（台灣時間3日凌晨4時38分）抵達智利海岸，接著再移到阿根廷東南部。

智利北部以清晰乾淨的天空聞名，擁有一些世界上最強大的天文望遠鏡，科金博（Coquimbo）大區預計日蝕最明顯，其中「天文之都」維庫尼亞（Vicuna）擁有世界最乾淨的天空，已湧入數萬名天文迷等候奇景。

智利天文基金會（Chilean Foundation ofAstronomy）表示，日蝕帶經過的部分地區，將經歷超過2分鐘的天色全黑。其中維庫尼亞附近拉伊格拉（La Higuera）的日全食預期持續最久，將長達約2分鐘36秒。

阿根廷部分地區也可目睹日全蝕，布宜諾斯艾利斯省的天文學家計畫在日蝕時間進行瑜珈和冥想，該省查斯科穆斯（Chascomús）的居民，預計在當地時間下午5時44分（台灣時間3日凌晨4時44分）捕捉到太陽下山前最後的日蝕。

下一次日全蝕也是出現在南美洲，預計發生日期為2020年12月14日。

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