左批宗教迫害右打社會主義 彭斯：美國因為自由而強大

2019-07-02 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）在30日晚間於信仰與自由聯盟（Faith and Freedom Coalition）的晚會上發表演說。對於包括發生在中國等地的宗教迫害，彭斯保證，美國政府將持續堅持為世界各地的人們爭取良知以及宗教上的自由。

根據美國白宮網站發布的演講稿，彭斯表示，舉凡在尼加拉瓜、俄羅斯、伊朗和中國所發生的宗教迫害，美國都表現出強硬的立場。彭斯作出保證，「這屆政府將繼續大聲疾呼，為世界各地的人民爭取良知和宗教自由。我們將堅持這一理想。」

彭斯表示：「美國建立在一個非常簡單的原則上，就是自由。」隨後，彭斯援引了位於費城的自由鐘上的銘文，「直到各方土地上所有的居民均宣告自由。」該段話語出自《聖經》的《利未記》。

接著，彭斯表示，對於自由的支持與捍衛，主要都落在了共和黨肩上。彭斯批評，「當前的民主黨倡導一種使全世界數百萬人陷入貧困並剝奪了幾代人自由的經濟制度。這個經濟制度就是社會主義。」

彭斯指出，是自由，而不是社會主義，讓美國成為世界歷史上最強盛的國家。是自由，而不是社會主義，結束了奴隸制，並且贏得了兩場世界大戰。彭斯強調，美國永遠不會是一個社會主義國家。

彭斯演講稿全文

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