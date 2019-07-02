強化台美關係 郭文貴籲台灣加強在美政治遊說

2019-07-02 15:22

〔財經頻道／綜合報導〕G20「川習會」上週末落幕，美中雙方同意重啟貿易談判，暫時不加徵新關稅，美國總統川普並鬆綁了華為禁令。中國反共富豪郭文貴30日直播時難掩對此次川習會結果的失望，更透露有台灣朋友對美國的立場搖擺不定感到擔憂。郭文貴向台灣喊話「跟共產黨硬扛那是不行的」，建議台灣應加強在美國的合法政治遊說，利用美國的兩黨政治和鐘擺效應，來強化台美之間的關係。

郭文貴30日與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）展開近2小時直播時表示，在G20峰會結束後，他和中國的朋友及歐洲政界的領導人交流後發現，「大家認為，這次美國在G20的表現，讓歐洲、非洲和亞洲更多的人會相信，美國的國家系統是偉大的，但美國的政治家是不可信任的」。

郭文貴透露，他近日和許多台灣的朋友通電話，「台灣人看到G20之後是最感到恐懼的，很多台灣人在問1個問題『我們全力以赴的時候，美國人會不會最後把我們出賣了』，可以說這個寒蟬效應帶給台灣的恐懼是最嚴重的」。

郭文貴直言，此次G20峰會後，恐導致世界懷疑美國是不可相信、不能打交道的，「你這4年是左邊，這4年是右邊，最多8年，天天換來換去，跟你簽完合同，下一步又不算數了，下一步一有選舉，又把我賣了，所以這個問題很大，班農先生，就是我們誰也不希望香港的民主運動有1天被美國做交易了，誰也不希望台灣人民的生命哪天被做交易了，這個影響是深遠的」。

郭文貴表示，希望能告訴台灣「任何事靠誰也不如靠自己」，他認為美國是可以利用的力量，最終決定輸贏，一定是在美國，但「決定輸贏在美國，並不等於他就可以全面說了算。當你自己、你的力量和你的實力達到一定程度的時候，美國會站在你這邊，美國很現實，非常現實。」

郭文貴向台灣呼籲道，「台灣人民要記住，跟共產黨硬扛，那是不行的，要到美國來進行合法的政治遊說，利用美國的鐘擺效應、兩黨政治，就像共產黨現在玩的遊戲一樣，比它還大膽、比它還激進，你才能在美國能贏。」

班農則表示，川普面臨著很多壓力，華爾街更帶來極大壓力，川普必須要做到平衡，但美國並沒有立場搖擺，美國還是非常強勢，且不會輕易釋放華為財務長孟晚舟；提及台灣，班農則呼籲，明年台灣的總統大選至關重要，台灣人民需要讓全世界看到願意為了自身的自由而努力，並反對前鴻海董事長郭台銘當選。

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