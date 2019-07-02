未來警察？ 港警5點早知民眾晚上9點攻占立法會

2019-07-02 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕不滿香港政府強修「送中條例」，香港示威民眾昨晚9時左右攻占立法會，香港警務處當晚10時許譴責民眾暴力衝擊並強行非法進入立法會的行為，並宣布警方短時間將進入清場。有網友發現，警務處發布影片的時間為10時21分，但警務處警官上的手表時間卻是5時左右，質疑影片事前預錄，且設局讓民眾占領立法會。

港警臉書粉絲專頁在昨晚10時21分公布警務處簡報，警察公共關係科總警司謝振中譴責「暴徒」以暴力衝擊並強行非法進入立法會大樓，表示警方將會在短時間內到立法會附近進行清場，如果遇阻礙或反抗，警方將採取適當武力，警方也呼籲無關的示威者應儘快離開立法會大樓一帶。

香港網友發現，警方臉書公布的時間為昨晚10時21分，譴責晚間9時左右攻占立法會的民眾，但他的手表時間卻是下午5時。許多香港網友在港警粉專上嘲諷，「我要買波，買六合彩，唔該4個鐘前話我知買乜好。Thank you 蛇」、「黑警你隻錶5點喎，幾時做左預言家」、「5點就知人地要衝wow

可唔可以介紹個通靈師比我識？」、「喂阿sir，點解你5:00 就知9:00發生既事呢？」、「可唔可以解釋吓，點解5點鐘就預知道夜晚9點會有人佔領立法會？」、「未來警察？」

PTT創辦人杜奕瑾也在臉書轉發這項訊息，他質疑，指立法會門口沒有任何警力鎮守，原來已經預料人會在晚上9時進入立法會，影片都已經錄4個小時了，港警破天荒不在現場，卻在臉書發表鎮壓聲明。杜奕瑾說，原來是預先設計好？『強烈譴責追究到底』只是準備好的台詞，難怪會這麼偏離事實，七一活動前已被設計定調？」

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