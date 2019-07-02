奉行李小龍be water 香港反送中開啟社運2.0

2019-07-02 18:42

〔中央社〕香港立法會昨晚一度遭反送中示威者攻占，但在港警宣布將強力清場後，示威者並未如台灣太陽花運動選擇長期占領，反而在今晨0時撤離。他們互傳be water的訊息提醒打氣，迅速解散消失。

Be water源自於香港已故武打影星李小龍，意思是武者不被形式所拘，要像水一樣流動，既柔軟又剛強；既能適應萬物，又能匯聚為強大的力量。

6月掀起的反送中運動，已開啟香港社運2.0模式，be water正是示威者奉行的運動哲學。他們記取2014年「占領中環運動」的教訓，不迷戀占領大場，而是伺機點火抗爭，然後快閃。

6月28日晚間，因為港府把中環海濱一塊土地轉交解放軍使用，示威者一度闖進用地與警方對峙發生衝突。如同此前多場抗爭，隔日凌晨1時15分，示威者認為抗議目的已達到，集體撤離。

曾發起占中運動的香港前學聯副祕書長岑敖暉事後在臉書發文指出，他剛見證神蹟出現，準時1時15分，群眾就像潮退一樣撤走，真的完完全全和水一樣。5分鐘內，群眾已經在現場消失了。

岑敖暉讚嘆，這個決定應是現場的朋友共同思考、討論而作出的，之所以有這樣的神蹟出現，真的是一步一步用血和很多的教訓磨練、浸出來的。如同水一樣，真的是強大了。

他形容：「要進，像洪水一樣湧進去；要退，像潮水一樣退去。」

香港中文大學政治與行政學系講師蔡子強6月25日也在明報撰文稱，5年後，現在的反逃犯條例修訂運動，汲取了上次（2014年占中）經驗和教訓，暫時能做到能聚能散、能進能退。老子說「上善若水」，現在抗爭者策略和意識上也作了調整，懂得be water。

他認為，雖然這次運動去中心化、去「大台」化，抗爭者卻依然能成熟地用社交媒體和網路來動員、組織、指揮，且聚散迅速、進退有據，如「水」一般。它是「新社運」的更為成熟版，實可稱為「新社運2.0」。

專欄作家曾志豪6月25日也在香港蘋果日報撰文稱，Be water用中共的術語，就是游擊戰術，「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」。目標不是占領警察總部或者稅務大樓，只是騷擾你令你難受，打消耗戰。行動結束不等於「敗走」，水總有退潮，等待下次潮漲的磅礡氣勢。

綜合港媒報導，反送中示威者昨晚攻進立法會後，曾持續討論是否要占領下去，但是許多在場示威者相繼收到同志勸阻的訊息，其中最常被引用的就是be water，my friend。

今天凌晨0時，示威者全數撤離立法會大樓，他們如潮水般迅速退去，等候下次行動的到來。

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