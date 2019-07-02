民眾衝立法會 疑警「空城計」誘入 民批「下三濫」手段

2019-07-02 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港71反送中大遊行，並持續包圍立法會長達數小時，直至晚上9點左右，立法會內所有警員突然全部撤退，示威民眾見成功逼退警方，立即衝進立法會，卻遭到以暴徒名義全部被摧淚瓦斯等鎮壓驅離，隨後特首林鄭月娥於凌晨4點開記者會，宣佈這些人是「極暴力」將嚴辦；已有觀察者指控警港府設下「空城計」陷阱誘民眾入局，且把所有究責都推給示威民眾，直罵「下三濫」手段。

綜合港媒體報導，在凌晨4點林鄭率港府一級主管召開記者會中，嚴辭譴責衝入立法會的「暴徒」，與會的警務處處長盧偉聰被質疑刻意設陷阱誘民眾入局。

盧偉聰表示，當時立法會外有約3萬多名示威者集會，不斷的使用暴力手段欲侵入立法會，包括施放煙霧，不知是否有毒，而警員守衛已守了近8小時，室內能選用的武力有限，於是在晚上8點多時全部撤離，是「別無選擇之下暫時撤退」。

盧偉聰還指控示威民眾，破壞電箱，導致立法會大樓內有電燈熄滅，他擔心萬一全部熄燈後、示威者衝入大樓會發生人踩人事件，所以撤守所有警察，而一整天已有15警察被民眾傷害送醫。

教授怒批：下三濫手段

針對盧偉聰的說法，《立場新聞》報導，香港中文大學政治與行政學系副教授周保松嚴辭批「過於荒唐」，等於是說暴徒太凶猛，警察要退避三舍般的「荒唐」，如果直接說警察肚子餓撤離醫肚還合理一點。

周保松指出，整個解釋似乎顯示警方「故意」這麼做，設局誘民入立法會，並將示威者一網打盡，若是推斷合理，沒想到，堂堂警隊淪落採用如此有點下三濫的手段。

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