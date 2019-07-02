超有心！ 跟女店員要LINE被拒 他不放棄「這樣做」

2019-07-02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日1則推特貼文爆紅，1名男子對餐廳女店員一見鍾情，便向女店員索取聯絡方式，豈料，首次嘗試就被女店員以「工作中不可用手機」為由婉拒，不過這理由並沒有使男子放棄，他想出「奇策」，手繪1張「QR code」給女店員掃描，最後竟然成功要到女店員的LINE，引發網友熱議。

綜合媒體報導，日本1名男子對薩莉亞餐廳女店員一見鍾情，便壯膽向女店員索取聯絡方式，不過這名女店員因為正在工作，無法使用手機，而婉拒這名男子，但這名「純情男」並沒有放棄，他拿起1張描圖紙，墊在手機上方，把自己LINE的「QR code」給畫下來，等待女店員掃描。

男子「手繪傳情」的照片被拍下，傳上推特，引發網友熱議，紛紛表示，「好用心」、「這招讓女店員無法拒絕」、「追到手的話，要跟我們分享」。

還有網友疑惑，為什麼不直給LINE ID，另1名網友回答，男子身旁的朋友拿著教科書，推測這名男子可能還是學生，而日本的LINE有年齡限制，未成年無法使用ID搜索功能，可能是因為這樣，這名「純情男」才出此對策。

男子用心的追法讓不少網友敲碗表示，「成功了嗎」，推主透露，「聯絡上了」，但沒有進一步說明2人後續的情況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法