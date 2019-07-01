反送中》41建制派議員譴責「極端激進暴力」 公民黨駁斥

2019-07-01 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者今天（1日）衝撞立法會大樓，對此，41名建制派（即親中派）議員發表聯合聲明，嚴厲譴責「極端激進暴力份子」惡行；公民黨則反批，衝突事件責任皆在於林鄭政府的「閉目塞聽」及麻木不仁。

建制派在聲明中提到，「極端激進暴力份子」今日再次發動連串違法行動，除了堵塞及占領幹道、將立法會廣場國旗換上黑色洋紫荊圖案旗外，還衝撞立法會大樓，嚴重破壞社會秩序和安寧，痛斥「他們存心搞事，擾亂公眾秩序，挑戰法治，根本不是他們所謂的真心愛護及珍惜香港」。

聲明中，呼籲泛民派分清黑白，譴責「極端激進暴力份子」，維護法治，同時感謝警方以「專業和克制的態度」堅守崗位，全力守護公眾秩序和保護市民生命安全，「我們全力支持警方依法執法，追究違法份子，將他們繩之以法。」

另一方面，公民黨稍早也發布緊急聲明，指出香港人早在6月9日開始，便多次以不同方式向港府表達訴求，然而林鄭月娥僅回應會「暫緩」修訂《條犯條例》，接連多日隱匿不出，私下會晤中國人民政治協商會議全國委員會（簡稱政協）和警方，無視民意、只顧鞏固個人勢力之感，才導致七一民怨大爆發。

公民黨重申，嚴重衝突事件爆發，是因為「官逼民反」，林鄭政府的態度讓香港社會推至前所未見的社會危機，公民黨要求林鄭月娥立即停止與民為敵，並在今日之內親身回應市民各項訴求（包括但不限於）：撤回《逃犯條例》修訂、取消612事件暴動定性、停止追緝及起訴抗爭者、成立獨立調查委員會調查警方濫暴、為管治失敗引咎下台。

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