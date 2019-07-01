擠爆維園！香港七一反送中大遊行出發了

〔即時新聞／綜合報導〕香港七一反送中大遊行開始了！由民間人權陣線（民陣）發起的示威遊行原定今（1日）下午2時起步，但因為另一邊有示威民眾衝撞立法會，警方要求民陣更改路線，經過討論後決定將終點從政府總部改為中環遮打道，並已於下午3時前出發，而出發點維園出現被人群擠爆的狀況，抗議民眾正向前移動。
據《立場新聞》報導，香港警方在立法會大樓遭衝撞後，對維園抗議群眾發布警告，希望民陣在延期遊行、改成集會、更改終點為灣仔等3個方案中選擇1個，但民陣決意出發，僅將終點改成遮打道。
據《CNN》報導，目前港鐵仍塞滿要上街遊行的民眾，金鐘站更是被擠得水洩不通，因為人人都在這裡下車要走去維園，街上的抗議群眾則高呼「林鄭月娥下台！」、「自由香港！」等口號。
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街道空拍照，路上根本沒有任何空隙，都被遊行民眾塞滿。（法新社）
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示威民眾高呼「林鄭月娥下台！」、「自由香港！」等口號。（法新社）
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抗議民眾擠爆街道。（路透）
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香港反送中七一大遊行開跑，現場擠得水洩不通。（圖擷自「七一大遊行：撤回惡法，徹查612」臉書活動專頁）
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香港民眾上街遊行。（圖擷自「七一大遊行：撤回惡法，徹查612」臉書活動專頁）