反送中》「撐警」拆「反送中」文宣 雙方爆衝突

2019-06-30 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會建制派議員何君堯今日發起力挺香港警察的「撐警集會」。集會人士拆除了「反送中」相關文宣，日前墜亡的「黃衣人」公祭祭壇亦遭破壞。當地傳出最新消息，今天撐警市民包圍了反送中示威者，並且朝反送中示威者丟擲物品，在場的記者也遭到波及。

綜合香港媒體報導，由何君堯發起的「撐警集會」今下午2點在添馬公園舉行。參與者多以普通話或使用帶有口音的廣東話交談的中年人士。曾在電影《寒戰》中飾演香港警務處副處長的演員梁家輝也到場支持，並表示「香港警察，絕對值得支持」。

今天下午4點左右，撐警市民拆除了大部份位於中信僑、連儂牆、公民廣場的反送中文宣，破壞「黃衣人」公祭祭壇時，現場響起了一陣歡呼。

香港媒體「香港01」報導，高呼「成立獨立調查委員會，還黑警清白」的反送中示威者播放「狗吠聲」，引起撐警市民不滿，雙方發生口角。

根據「反送中已核實資訊頻道」最新消息，撐警市民包圍了在立法會示威區內的反送中示威者，並且丟擲水瓶以及泥沙等雜物，在場的記者也遭到波及。雙方發生摩擦1個小時後，香港警察出面維持秩序。該頻道指出，香港警方舉起黃旗警告撐警市民不得超過警方封鎖線。

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