「女巫」施法？印度一對母女被鄰居活活打死

2019-06-30 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）一對母女被鄰居指控是「女巫」、施巫術，竟然在一個夜晚被活活打死，當地警方調查，指行凶的是3名男鄰居，已經逃跑，正在追緝他們。

綜合媒體報導，當地警方昨天表示，經調查，疑似家人與鄰居發生土地糾紛，鄰居以女巫施法為藉口，將這對母女打死，先是毆打成傷，後來拿刀砍死。

不過，行凶之一的村民向警方指控，這對母女是女巫，還認為，村裡有人死亡和生病都是她們搞鬼。在警方到達村子之前，3行凶男子已經先行脫逃。

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