馬克宏拒簽力抗川普 G20宣言納入巴黎氣候協定承諾

2019-06-29 22:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會29日通過「大阪領袖宣言」，據悉美國施壓多國淡化宣言中有關氣候變遷的內容，不要提到巴黎氣候協定，但是遭各國力抗，經過一番角力，峰會最後比照去年作法，宣言聲明19個成員致力巴黎氣候協定的減碳承諾，同時陳述美國重申反對該協定的立場。

對氣候變遷問題立場，是這次峰會一大歧見，美國總統川普施壓巴西、土耳其、澳洲和沙烏地阿拉伯等國，一度可能使會議無法就宣言內容達成共識。與會代表透露，美國對氣候問題的態度「非常強硬」，而歐洲一致拒絕刪減有關氣候協定的內容，談判十分困難。

巴黎氣候協定主要推手法國，總統馬克宏揚言，若宣言不提該協定，他就拒簽。英國首相梅伊強調國際合作和妥協的重要性，力促各國仿效英國，設定2050年前達到零碳排，並且似乎衝著川普直言「英國向來不畏懼挺身捍衛支撐我們價值觀和生活方式的全球規範」。

最終，峰會宣言在氣候變遷議題上，比照去年布宜諾斯艾利斯峰會的「19+1聲明」作法，18國與歐盟重新確認充分落實巴黎氣候協定中「不可逆」的減碳承諾，同時說明美國因認為「有損美國勞工和納稅人利益」而退出該協定，宣言並指美國在削減溫室效應氣體排放量上是「全球領導者」，依舊致力於開發、使用先進科技，持續減碳、創造更清淨的環境。

東道主、日本首相安倍晉三在記者會上說，各成員儘管「有很大歧見」，但是仍然「找到了共同點」。宣言還寫入日本在這次峰會大力推動的「大阪藍色海洋願景」，要在2050年將海洋塑膠垃圾污染降為零。

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