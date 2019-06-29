俄羅斯海上核電廠將「拖」去北極海 外界諷「海上車諾比」

2019-06-29 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯下個月即將把一座耗時約20年建成的海上核電廠「羅蒙諾索夫院士」（Akademik Lomonosov），經北極海拖往俄國最北端城市佩韋克（Pevek），遭外界嘲諷稱「海上車諾比」，指涉蘇聯1986年因人為不當操作、掩蓋消息所造成的重大核災。

據《CNN》報導，俄國一直以來都有著在礦區發電，以開採珍稀礦石和碳氫化合物的野心，約20年前開始在摩曼斯克（Murmansk）建造海上核電廠「羅蒙諾索夫院士」，現在已準備好將此核電廠經過北極海，拖往4200公里外的佩韋克。

報導指出，這項計畫另一方面也符合俄國總統普廷（Vladimir Putin）擴張北極海勢力範圍的計畫，促使美國推出「北極新戰略」與之抗衡。

理論上，這個海上核電廠可以解決偏遠地區的供電問題，然而在北極海架設核能發電廠，引起環保團體的強烈批評。綠色和平組織（Greenpeace）早在HBO影集《核爆家園》（Chernobyl，直譯車諾比）爆紅以前，就以「冰上車諾比」、「海上車諾比」來諷刺俄國的這項計劃。

對此，負責海上核電廠計劃的俄國國有企業，極力反抗這個綽號，稱這些批評都不是事實。「羅蒙諾索夫院士」環境保護工程師伊利敏古（Vladimir Iriminku）表示：「把這兩個計劃拿來相比是不公平的，這些批評毫無根據，兩者間最基本的反應爐運作完全不相同。」

據了解，1986年蘇聯時期所發生的「車諾比核事故」，根據綠色和平組織估計至少傷亡9萬餘人，受輻射影響健康、壽命者不計其數。近日該事故被HBO改編成全球爆紅的影集《核爆家園》，令核安議題再度引起國際關注。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法