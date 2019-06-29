中環碼頭「割地送中」今生效！港人與警再爆衝突

2019-06-29 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府擬修訂「逃犯條例」，將犯罪嫌疑人送交中國受審，爭議尚未平息，現在又有「割地送中」爭議，昨天深夜大批港人在中環海濱聚集，抗議碼頭「送中」交給解放軍，與警方爆發衝突。

港府將中環海濱長廊核心地段土地劃為「軍事用途」，供中國解放軍駐港部隊使用，遭民間團體和泛民主派反對。26日立法會審議相關附屬法例，泛民主派議員提案廢除或延後生效，但建制派議員突然動議擱置原議程，並獲得主席批准，相關附屬法例因此於今（29日）自動生效。

綜合媒體報導，有團體昨天傍晚在立法會示威區舉行反修例集會，會後群眾往中環海濱移動聚集抗議，在現場高舉或張貼「還我海濱」、「反對割地」等標語，到了深夜，中環軍用地即將生效之際，立法會議員朱凱廸號召下，示威者突破鐵絲網，進入圍欄範圍，大批警力趕到企圖將示威者推出，民眾架起雨傘陣阻擋，雙方發生推擠衝撞。也有示威者與正在換更的警員爭執，現場氣氛一度緊張。

到了凌晨1點多，現場示威者及通訊群組討論，似乎有了共識，開始陸續撤離，有民眾仍疾呼要「回收林鄭（垃圾）」。

立法會議員朱凱廸在現場表示，這次行動是公民抗命，希望向全世界表達，這塊用地是屬於香港市民，並透露今天上午將再次到場示威。

中環解放軍碼頭用地長150公尺，面積3000平方公尺，隔著龍和道，正對解放軍駐港部隊大樓。此爭議源於中國和英國因應香港主權移交，於1994年簽署防衛用地協議，明訂港府於解放軍駐港部隊大樓和相關設施現址附近預留濱海土地，供日後興建軍事碼頭。港府確定軍用碼頭位置後，2014年將該地用途由原來的「休憩用地」改為「軍事用途」，碼頭工程也於13年大致完成。

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