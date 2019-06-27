「反送中」衝擊 港人對「中國人」身分認同感創新低

2019-06-27 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學民意研究計畫今（27）日發布停止運作前最後一次定期調查結果，顯示在2次「反送中」大遊行後，香港民眾對「香港人」的身分認同感、對「中國人」的身分認同感，分別創下1997年有紀錄以來新高和新低。

港大民研報告指出，《逃犯條例》事件衝撃港人的身分認同及回歸情感，在身分認同方面，無論是按認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身分繼續維持第一，之後是「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」及「中華人民共和國國民」。

調查顯示，自1997年有紀錄以來，港人對「香港人」身分認同感為8.61分，評分創新高，其次是「亞洲人」7.69、「世界公民」6.89。

反之，香港市民對「中華民族一分子」、「中國人」及「中華人民共和國國民」的認同感評分則分別為6.27、5.87及4.82分。其中，對「中國人」身分認同感評分為1997年有紀錄以來新低。

若按照一般研究方法把「香港人」和「中國人」的身分二元對立比較，香港巿民在狹義或廣義地自稱為「香港人」的比率，為1997年有紀錄以來新高；狹義或廣義地自稱為「中國人」的比率則是1997年有紀錄以來新低。

另外，針對香港特區成立週年調查，在臨近回歸22週年之際，港人對中國國民身分的自豪感比去年同期下跌11個百分點至27%，沒有感到自豪的比率則上升14個百分點至71%，分別創下1997年有紀錄以來新低和新高。

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