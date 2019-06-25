服用抗膽鹼藥 恐增失智風險

2019-06-25 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國科學家發現，部分抗膽鹼藥物（anticholinergic drugs）和失智症風險有關。

據《CNN》報導，《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）24日刊登的最新研究指出，某些抗膽鹼藥和失智症有關聯，尤其是抗憂鬱、膀胱抗毒蕈鹼類、抗精神病和抗癲癇藥物。研究人員分析2004至2016年間、英國28萬4343名55歲以上受試者的數據資料，發現每天服用強效抗膽鹼藥物且長達3年的長者，和未服用者相比，罹患失智症的風險增加近50%，且有5萬8769人被診斷出失智症。

研究人員指出，最常見的抗膽鹼藥物為抗憂鬱、治療暈眩、暈車、嘔吐及膀胱抗毒蕈鹼藥物。不過該研究是觀察性研究，調查也有部分限制，包括有些患者並未按照醫師指示服用處方藥，進而影響了研究結果。目前只知抗膽鹼藥和失智症有關，而不是因果關係，研究團隊仍須進一步調查驗證。

英國諾丁漢初級醫療的醫學統計學教授辜普蘭（Carol Coupland）表示，這項研究很重要，有越來越多強力證據得以證明強效抗膽鹼藥物和失智症有關。不過，她仍建議服用上述藥物者，不要在未事先諮詢醫生的情況下擅自停藥。

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