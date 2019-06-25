美國務卿龐皮歐屢戳痛點 中國官媒崩潰嗆：國際亂源

2019-06-25 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐對中國態度強硬，多次譴責中國人權問題，包含痛批六四事件、新疆迫害問題、人口走私氾濫、香港《逃犯條例》等，在美中貿易戰上也是堅決對抗中國，指控華為聽命於中共的工具，積極遊說各國封堵華為，令中國芒刺在背，中國官媒今（25日）發文痛批龐皮歐是「鷹中之鷹」、「國際亂源」。

中國官媒《環球時報》今刊出一篇評論痛批美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），這篇題為〈蓬佩奧（龐皮歐）已成國際舞台上的一個亂源〉一文中嚴詞批判，指責世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官，他已成了國際舞台上的一個亂源，也是美國對外政策的「鷹中之鷹」，嚴重威脅世界和平。

該篇評論指出，龐皮歐是煽動盟國封堵華為的最活躍說客和威逼者，在攻擊中國涉疆政策方面不遺餘力；而近日香港反送中活動越演越烈，龐皮歐也發聲，社評批其在香港問題上他的所作所為更是越過了盧比孔河（Crossing the Rubicon，原意為破釜沉舟，在這裡指的是跨界），認為龐皮歐成為了反華勢力的一面旗幟。

評論最後嗆，龐皮歐是美國政治的悲劇，要求「全球外交界應當鄙視他的作為，共同討伐之。」

美國國務院近日公布2018年《國際宗教自由報告》，點名中國嚴重侵犯宗教自由，龐皮歐在報告發布會上直指中國、伊朗、俄羅斯、緬甸等國持續侵犯宗教自由，並特別提及新疆的宗教自由問題，「歷史不會對中國的霸凌行為保持沈默。」令中國官方為之跳腳，要求停止年復一年發表有關報告。

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