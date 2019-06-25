柬埔寨大樓倒塌28死 總理洪森下令撤查所有中資興建案

2019-06-25 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨西南部的施亞努市（Sihanoukville）發生施工中大樓倒塌，截至目前已經造成28死多人受傷，目前災害現場仍在清理當中，這災害引發柬埔寨總理洪森（Hun Sen）震怒，認定是貪瀆所致，除了當地省長請辭獲准外，也直接開除國家災害管理委員會副主任寧萬達，同時，宣佈成立一個委員會，全面撤查所有中資在當地的興建工程。

綜合媒體報導，施亞努市本是漁港，擁有柬埔寨最大港口，也是中國一帶一路計畫的重鎮之一，設有一個中國經濟特區（Chinese Special Economic Zone），以接納中資，當地中資重點投資在賭場、地產和觀光產業，目前約有中資50座興建中的賭場和數十家酒店，在這次事件中，將全部遭到撤查其工程質量。

本月22日凌晨4點，施亞努市這棟在建大樓突然倒塌，致在內睡覺的約60多名工人驚慌奔逃，但大部分來不及逃脫遭到活埋，救災單位積極搶救，昨天奇蹟式的救出2名生還者，累計至25日清晨，已28死、24傷，而救難人員相信，在堆積如山的扭曲鋼筋和瓦礫下，還有失蹤者待挖掘。

這棟倒塌大樓，經當地政府證實，是屬無照施工，把工地當工寮，政府人員2度阻止未果，以致造成重大工安事件。

施亞努省長雲明已經為此道歉並辭職獲准下台，昨天，洪森再於臉書宣佈，國家災害管理委員會副主任寧萬達謊報災情，受到革職處分。

洪森還決定將成立特别委員會，審查當地中國建築工程質量；在此之前，已有4位倒塌大樓的中國籍人員遭到逮捕。

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