連殺5外籍女及2童 賽普勒斯殺人魔判7次終身監禁

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月曝光的賽普勒斯首件連環殺人案，兇嫌梅塔克薩斯（Nikos Metaxas）殘忍殺害5名外籍女性以及2名女童，判決出爐，梅塔克薩斯遭判7次終身監禁，是賽國司法史上最重判決。
據《BBC》報導，2016至2018年間犯下連續殺人案，殘忍殺害5名外籍女子及2名女童的梅塔克薩斯（Nikos Metaxas），判決結果，12項罪名全部成立，遭判7次終身監禁，創下賽國史上最重判決紀錄。
報導指出，兇嫌在法庭上哭著向被害者家屬道歉，但表示他不知道為何犯下「如此可憎的罪行」。他說：「社會好奇怎麼會有賽普勒斯人走上這條路，我也曾問我自己，但是目前沒有得到一個答案。」
這起首宗連續殺人案，十足震驚了整個賽普勒斯社會，3名法官一致認為梅塔克薩斯曾為陸軍上尉，卻開啟了殺害手無寸鐵的女性之先例，因此宣判所有罪名成立，判處7次終身監禁。
據了解，事件曝光之後，賽普勒斯的警察總長已被開除，司法部長也因沒有做好失蹤人口報告的督察而引咎辭職。
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賽普勒斯前陸軍上尉梅塔克薩斯（Nikos Metaxas）涉嫌殺害5外籍女2幼童，今出庭受審。（法新社）
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兇嫌梅塔克薩斯遭判7次終身監禁，創下賽國司法史重刑記錄。圖為警方將兇嫌送往法院受審。（法新社）