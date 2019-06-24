中資不出面 柬埔寨大樓倒塌已18死多傷 總理認貪凟致災

2019-06-24 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨西南部的施亞努市（Sihanoukville）發生施工中大樓倒塌，截至目前已經造成18人死亡、24人受傷，可能另有多人被困在瓦礫下，意外發生已經2日多，搶救行動仍在進行中，但涉案的中資公司至今仍沒有出面，被爆出無照強行施工，且有4名員工被逮；柬埔寨總理柬埔寨總理洪森（Hun Sen）震怒，認定全案涉及貪凟，決定政府先賠給每位受難者1萬美元（約30.7萬台幣）。

綜合媒體報導，柬埔寨這棟興建中的7層大樓，是在本月22日凌晨4點多突然倒塌，當時約有50~60名工人在裡面睡覺，一時之間，驚嚇竄逃，多人來不及逃脫被水泥塊及鋼筋活埋，經過兩天日夜搶救，至少18人死亡、24人受傷，可能另有多人被困在瓦礫下。

當地政府一方面進行搶救，一方面找資方出面，但是，釀出人命的中國公司，仍沒有任何回應，目前，警方已扣留4名中國人（包括投資者、地主、工頭及承包商）進行詢問。

施亞努市本是漁港，是中國一帶一路計畫重鎮之一，大量的中資湧入，據官方數字顯示2016年至2018年間，中國政府和私人企業在西哈努克省的投資額達10億美元，主要是投資賭場和酒店，光是賭場就高達50間是由中資擁有。

這棟倒塌大樓，被爆是中資無照強行施工，當地政府曾2度阻止仍無效，而柬埔寨本身也沒有嚴謹法令保障工人安全，以致工安事件頻傳，而這次被活埋的多名工人，就是住在這棟尚未完工大樓裡，以致危險加劇。

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