驚！享用午餐「老鼠從天而降」 餐廳稱「施工問題」

2019-06-22 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名42歲女子諾曼（Alisha Norman）到洛杉磯「水牛雞翅餐廳」（Buffalo Wild Wings）用餐時，一隻老鼠竟「從天而降」到她的菜單上，把她嚇得驚慌失色，餐廳經理對此表示，「是施工問題」，並免費招待諾曼這一餐。

綜合外媒報導，美國洛杉磯20日發生一起「老鼠從天而降」事件，諾曼到「水牛雞翅餐廳」享用午餐時，正當她翻開菜單思索要吃什麼時，一隻手掌大的老鼠竟從天花板直落在她手上的菜單，把她嚇得驚慌失色。

諾曼表示，「一名員工用2個盤子夾起老鼠，再將牠扔進袋子裡，好可怕，也好噁心。」餐廳經理對此回應，「因施工問題，造成許多害蟲產生」，並免費招待諾曼這餐。

事發後，諾曼在臉書發文表示，「當一隻老鼠從天花板掉到你的餐桌上時，你該怎麼辦？這裡真的是洛杉磯嗎？我只想好好好用餐。」

對此，有網友提問，「妳當時為什麼不馬上離開這家餐廳呢？」諾曼回答，「我是一名自然老師，更可怕的東西我都見過了。」

這家「水牛雞翅餐廳」還曾獲得公共衛生部A級評價，因此事件已暫停營業，餐廳負責人表示，「我們水牛雞翅餐廳會保持在最高運營標準，近期將關閉餐廳，進行適當的修復清潔和消毒。」

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