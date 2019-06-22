港府稱修例將自動失效 反對派：說撤回有那麼難嗎？

2019-06-22 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨（21日）晚發布書面聲明表示，立法會會期於明年7月結束後，逃犯條例草案就會自動失效，港府會「接受」這事實。對此，反對派人士不滿，向港府喊話，「說『完全撤回』4個字有那麼難嗎？」

綜合媒體報導，昨天是「爭取民主之路－一國兩制下的香港」影展開幕儀式，多位關心香港議題的人士都一同出席。「佔中九子」之一、前香港學民思潮發言人張秀賢指出，按照港府現在的說法，香港人民還有一年多的時間，要擔心逃犯條例草案會臨時恢復二讀並急促通過。他質疑港府，「說『完全撤回』4個字有那麼困難嗎？」

香港眾志創黨主席、前香港立法會議員羅冠聰則認為，「撤回條例且不再提出」才是更穩定且長遠的作法，港府目前只說明年7月自動失效，是否代表以後不再提出，他看不出來。羅冠聰也說，港府依然沒有回應撤回逃犯條例、收回暴動定性、撤銷刑事控訴、追究警方濫權等4大訴求，因此，香港眾志預計將會持續抗爭。

前銅鑼灣書店店長林榮基，曾在中國遭關押將近一年，因為擔心逃犯條例通過後會被引渡到中國受審，於4月25日來到台灣。他強調，逃犯條例就像是一把懸在頭上的刀，就算港府宣布撤回逃犯條例，他也不會回到香港。他說，自己觀察到台灣有很多人認同一國兩制，但他希望台灣人看看香港的情況，就會知道台灣明年的總統大選是一次很重要的存亡時刻。

陸委會副主委邱垂正也讚頌香港人對抗北京的行動與勇氣，他表示，「我們所敬愛、勇敢的香港市民朋友們，你們面對著北京當局的野心跟霸權，在民主自由的道路上，台灣永遠與香港人並肩同行。雖然這是一條布滿崎嶇的道路，但是我個人相信，最近有一句非常流行的話：萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」

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