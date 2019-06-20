中國殲-10戰機部署南海永興島 衛星照片曝光

2019-06-20 22:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）20日報導，19日拍攝的最新衛星照片顯示，中國已經在西沙群島中的永興島部署至少4架「殲—10」型戰鬥機，為2017年以來首見中國戰鬥機進駐多國爭議主權的南海島礁。

CNN根據「國際衛星影像」公司（ImageSat International）提供的最新衛星空照圖指出，這是中國第一次在永興島或者其控制的南海任何一座島礁部署該型戰鬥機；2017年中國首次在永興島部署「殲—11」型戰鬥機。

這項部署行動時間點正值南海情勢緊繃，以及美國總統川普和中國國家主席習近平即將在下週於日本召開的20國集團（G20）高峰會會面。

分析家指出，照片中4架戰鬥機露天停放並有相關設備，顯示這4架殲—10已經至少部署該島10天。澳洲「格里菲斯亞洲研究所」（Griffith Asia Institute）研究員、前澳洲空軍軍官雷頓（Peter Layton）說，「他們要你注意到這些戰鬥機，否則就會停在機棚裡。」美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，這項部署意在「展現那是他們的領域，他們隨時可以在那派駐軍機」，「這也是在聲明他們的空中武力能在需要或想要時擴展到南海上空」。

舒斯特說，殲—10作戰半徑約740公里，涵蓋大部分的南海以及當中的關鍵航道。

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