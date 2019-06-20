反送中》是否洩資給警方逮人？ 醫管局總裁：不知道是誰

2019-06-20 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港議員陳沛然表示，醫管局與警務處的電腦系統相通，並質疑香港警方利用「急症室資訊系統」到醫院逮捕示威求醫者。香港醫管局行政總裁梁栢賢今天下午在記者會上承認，確實有發生求診市民被拘捕的案例，對於陳沛然質疑，梁栢賢指陳不正確，不過並未對該問題做出正面回覆。

根據「香港獨立媒體」報導，梁栢賢承認，仁濟醫院確認有發生求診市民被拘捕的案例。對於外界對醫管局的隱私保障有所懷疑，梁栢賢表示道歉，並指大部份的同仁不會洩漏病人資料。記者多次追問醫護人員洩露病人資料給警方一事，梁栢賢只表示「不知道是哪一位洩露」。

日前陳沛然質疑，醫管局與警務處的電腦系統相通。醫管局昨（19）晚發新聞稿否認。梁栢賢今日對陳沛然的質疑表示，「有疑慮向我求證就好了」。報導指，梁栢賢指陳沛然說法不正確，不過梁栢賢並未做出澄清，反而要求陳沛然幫他澄清。

根據「反送中已核實資訊頻道」報導，梁栢賢表示，為加強病人私隱保障，已成立3人特別小組，檢討現行系統，並加強系統保安。梁栢賢也表示，現在員工必須以個人密碼登入「急症室資訊系統」，才能閲覽或列印重大事件整體病人清單。

另外，梁栢賢表示，以往醫護人員如果發現病患受傷的原因涉及刑事成份（例如虐兒）會通知警方。梁栢賢表示，此次事件並不感覺到刑事成份，惟部份醫護人員可能因缺乏經驗而犯下錯誤。

對於醫管局網頁在6月17日晚上遭到攻擊，梁栢賢則呼籲網民，不要攻擊醫管局網站。

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