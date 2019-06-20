不再是避風港？ 《紐時》：中國新移民憂香港人權將喪鐘

2019-06-20 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥強推《逃犯條例》的修訂，16日更有200萬人上街抗議遊行，不過林鄭月娥仍未提出撤回一事，該法若通過，不僅香港人權將喪鐘，就連中國的新移民們也為此憂心，香港再無法成為他們的避風港。

過去幾天香港迎來了最大規模的抗議活動，在16日甚至約有200萬人上街頭抗議該法的修訂，據《紐約時報》報導指出，該法案的反對者包括來自中國的新移民，報導指稱，自6月以來，約有350多名從中國來香港的新移民，簽署一份反對送中法案的請願書，並稱它可能會造成「嚴重而不可逆轉的破壞」。

這些來自中國的新移民，過去20年間讓香港人口增加到約750萬，這些人來香港多半不是為了尋求政治庇護，而是為了學校教育、醫療和就業。像是原籍上海的香港教育大學教授黎明尼（Minnie Li）2008年到香港攻讀社會學，然後定居香港。他認為該法利若通過，「就好像是在香港法治的基礎上開了一個洞，」導致所有人都有可能在司法系統不透明的中國接受審判，會使香港人權喪鐘，於是她上週也參加103小時絕食抗議。

此外，北京的出版人暨人權倡導者鮑朴說：「香港一直都是安置大陸政治難民的地方」如果該法例通過，這一切都會被改變。請願書提及在中共控制下的司法體系，可能出現強迫認罪和閉門審訊；請願書還引用一些事例作為警示，包括人權律師被監禁，以及2015年多名與一家出版商有關聯的人士在香港失蹤；請願書最後強調「法治累築百年，我們必然捍衛到底。」

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