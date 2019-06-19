科學家在菲律賓發現新種「蛀船蟲」 不吃木材專啃石頭

2019-06-19 23:13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕最新科學研究首次揭開新品種蛀船蟲「Lithoredo abatanica」的神秘面紗；這種椰果質感、外型像蛆、半透明的白色軟體動物，藏身在拇指大小的石洞內，最大可以長到超過1公尺長。

英國《皇家學會學報生物科學版》19日刊登的研究內容顯示，「Lithoredo abatanica」會利用位於身體前後兩端的退化硬殼「吃」石頭，其硬殼上有毫米大小的數十粒牙齒，並會排泄出砂礫。

不同於此前其他被稱為「蛀船蟲」的軟體動物，「Lithoredo abatanica」不吃木材，生活在河域而非海域；科學家仍不清楚牠們消化石頭的機制，推測可能與鳥類吞石頭的行為類似，主要為了幫助消化、把真正的食物磨碎。

該研究由美國東北大學、菲律賓大學迪里曼分校的海洋與環境科學學者共同完成，他們為了尋找這種軟體動物，必須穿戴浮潛裝備，攜帶可鑿開石頭的工具。

這種軟體動物2006年首次在菲律賓保和島（Bohol Island）阿巴坦（Abatan）河域的石灰岩河岸被人類找到，但科學家直到2018年才完成系統化的研究。

研究也指出，「Lithoredo abatanica」在河域亂啃石頭的行為，雖然能為螃蟹、蝸牛、魚類等動物提供良好的棲息環境，但也可能導致溪流的流向改變，造成無法預知的洪水氾濫。

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