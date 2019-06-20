她不滿緩修例「X妳老母」罵哭特首 被黃秋生酸爆！

2019-06-20 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭仍未止息，特首林鄭月娥已宣布暫緩修改「逃犯條例」，引發親中派立法會議員不滿，甚至有女性議員被爆，在會議中向林鄭當面用粵語痛罵「X你老母」，但並未承認有此事；香港影帝黃秋生認為，「妳回答有沒有X林區長老母，是完全不屬於洩漏會議内容範圍」。

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修改「逃犯條例」前，接見親中的立法會「建制派」議員們，議員麥美娟被爆當時痛批林鄭月娥錯估政局，以「日日被人X」、「X你老母個女仔呀」、「X呀林鄭呀」等字句侮辱特首，把林鄭月娥當場罵哭。

有消息指出，麥美娟因承諾選民「逃犯條例」一定會通過才會如此激動，最後講到自己也哭出來，但麥美娟19日面對媒體提問，4度跳針式回覆「不會透露閉門會議內容」，還說香港現在需要的是社會不要被分裂，先排除社會分化現狀，平復社會緊張氣氛。

影帝黃秋生得知此事後於臉書發文說，「X妳老母，只可以算是個人情緒發洩，絕對不會是政府會議議題的其中一項」，他認為，也不可能是解決政務的正常方法，所以，麥議員「是可以回答那個問題的，我個人保證，妳回答有沒有X林區長老母，是完全不屬於洩漏會議內容範圍」，但他也提到，做為議員言辭下流有失身分。

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