中國海調船現身釣魚台海域 日本抗議

2019-06-19 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上保安廳今（19日）在釣魚台列嶼海域，發現中國海洋調查船「海洋地質9號」，疑似在日本聲稱擁有的海域進行海洋研究，這也是本月的第2起，日本政府已透過外交途徑向中國提出抗議，而今年日本也計畫在沖繩縣石垣島派駐兵力，並在釣魚台附近布署新式大型海巡艦，強化應對中國海警的行動能力。

綜合媒體報導，今日日本時間下午4點15分左右，日本海上保安廳在釣魚台西北西約72公里處，發現中國海洋調查船「海洋地質9號」，將一根疑似電線的物品投入海中，可能是在進行海洋調查研究。

在本月16日，中國的「海洋地質9號」也在該海域進行相同的動作，日本政府認為該處屬於日本的海域，並已透過外交途徑向中國提出抗議，且對於這樣的行為表示遺憾，希望中國停止這樣的動作。

日本防衛省今年計畫在距離釣魚台列嶼170公里的沖繩縣石垣島，布署500人以上的自衛隊，並設置反艦導彈、防空導彈與彈藥庫，以強化對釣魚台附近海域的巡邏能力，且預計布署新式大型海巡艦，增加應對中國海警的力量。

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