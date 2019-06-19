美軍最新型極音速飛彈首度曝光！B-52掛載測試成功

2019-06-19 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍宣布，最新型的極音速飛彈「AGM-183A」在日前的完成首次飛行測試，這次試驗獲得了成功。

據《防衛部落格》（Defence Blog）報導，美國空軍首次公開最新型的極音速飛彈「AGM-183A」照片，這枚新型飛彈是美軍研發「空射快速反應武器」（Air Launched Rapid Response Weapon，ARRW）的成果之一，美空軍公布其由戰略轟炸機B-52「同溫層堡壘」（B-52H Stratofortress）掛載在外進行飛行的畫面。

在當地時間12日，戰略轟炸機B-52「同溫層堡壘」機翼掛載著「AGM-183A」，由愛德華茲空軍基地升空，這個飛彈原型並未安裝彈頭，而是由內部的傳感器收集環境和機體狀況數據，也未從空中進行發射。

美空軍技術官員羅珀博士（Will Roper）指出，這次飛行測試取得相當成效，「我們與研發主廠商洛克希德馬丁公司制定了ARRW的進度表，並且按時完成這次飛行測試，突顯了美國驚人的研發能力」，他強調，這樣的進展至關重要，「這將快速形成裝備和作戰能力，以因應我們所面臨的威脅。」

根據美軍與洛克希德馬丁公司計畫，這項4.8億美元（約新台幣152億）的ARRW計畫所研發出的「AGM-183A」，將在2021年開始具備初始戰力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法