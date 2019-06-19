日本新潟M6.7地震 數人輕傷 海嘯注意報已解除

2019-06-19 00:49

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本當地時間18日晚間10點22分左右，靠近日本海附近山形縣近海發生芮氏規模（M）6.7地震，新潟縣觀測到6強地震度，日本氣象廳立即對日本海周邊新潟、山形及石川3縣等沿岸地區發布海嘯注意報，至19日凌晨1點左右解除，目前各地除有數人受到輕傷之外，並未傳出重大災情。

根據氣象廳公布的資料顯示，地震的震央位於山形縣近海，震源深度約10公里，推定規模為M6.8，19日凌晨下修為M6.7、震源深度則修正為14公里。受到地震的影響包括新潟、山形、秋田、石川、宮城及岩手等縣部分地區均觀測到6到4級的震度，其中新潟縣村上市觀測到6強震度、山形縣鶴岡市為6弱，新潟縣長岡市、柏崎市等地也有5弱震度。

氣象廳在地震發生後立即對日本海沿岸新潟、山形及石川3縣等地區發布海嘯注意報，預估海嘯將達1公尺左右，不過至18日深夜至19日凌晨觀測到的海嘯高度，新潟縣新潟港10公分，新潟縣粟島和山形縣酒田港、石川縣輪島僅數公分，海嘯注意報在19日凌晨1點左右全面解除。氣象廳表示，未來一週可能再發生最大震度6的餘震，呼籲相關地區民眾提防。

地震發生後，日本首相官邸危機管理中心馬上成立緊急對策室掌握狀況，官房長官菅義偉召開記者會表示，東京電力公司柏崎刈羽核電廠和東北電力公司女川核電廠等，所有的核電廠均未發生異常。首相安倍晉三也在稍晚向媒體表示，將與地方政府合作全力救災。

受到地震影響，新潟縣和山形縣約有九千戶停電，至19日凌晨已大部分恢復供電，上越新幹線等通往北陸及東北的鐵路交通也一度停駛。

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