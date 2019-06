2019-06-18 06:35

〔即時新聞/綜合報導〕NBA多倫多暴龍隊在當地時間17日舉行遊行,慶祝隊史首個NBA總冠軍,但在當地時間下午4時40分(台灣時間凌晨)驚傳槍擊案,造成2人重傷,但無生命危險,2名嫌犯已被逮捕。

綜合媒體報導,加拿大多倫多市中心的彌敦菲臘廣場(Nathan Phillips Square)上擠滿上萬暴龍球迷,至少200萬民眾參加這次遊行。當地時間4時40分左右發生槍擊案,球迷驚慌逃竄,場面混亂。

多倫多警方發言人證實,有2人被擊中受傷,同時在現場撿獲2枝使用過的槍械。當被問及這次是有針對性攻擊,還是與恐怖主義有關時,警方則回應案件仍在調查中。槍擊發生時,加拿大總理杜魯道、多倫多市長莊德利、新科總冠軍賽MVP雷納德和其他暴龍球員都在現場。

