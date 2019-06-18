中國四川規模6.0強震 深度僅16公里
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2019-06-18 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕地牛翻身！中國四川省深夜驚傳淺層強震，目前已傳出零星災情。

根據中國地震網消息，四川省宜賓市長寧縣17日（週一）深夜10時55分發生規模6.0地震，震源深度僅16公里，之後又發生數起餘震，包括11時36分規模5.1地震、深度16公里，18日（週二）零時29分又發生規模4.1地震、深僅10公里的餘震。

根據媒體報導，成都與重慶震感強烈，民眾紛紛走到街上；成都城區一些地方提前發出地震預警，民眾手機都收到地震預警推播通知；長寧縣雙河鎮不少農房出現裂縫，有房屋倒塌。

  • 根據中國地震網消息，四川省宜賓市長寧縣週一深夜10時55分發生規模6.0地震，震源深度僅16公里。（圖取自微博）

    根據中國地震網消息，四川省宜賓市長寧縣週一深夜10時55分發生規模6.0地震，震源深度僅16公里。（圖取自微博）

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