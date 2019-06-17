不准信教只信「黨」 強國小學生學紅衛兵高唱「紅歌」

2019-06-17 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對各種言論進行限制或是對宗教進行打壓，都是為了讓共產黨的思想根深蒂固，讓下一代「不信教只信共產黨」，先前曾傳出小學生遭強迫簽字抵制宗教，現在更有消息傳出有中小學及幼稚園的學生在六一國際兒童節時，唱著「紅色歌曲」，宛如紅衛兵再現。

中共為了控制思想，先是強迫學生簽字抵制宗教，再利用大量手段進行「洗腦教育」，根據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》報導，3月底江西省餘干縣的教育體育局發送通告，表示基督教在各地設置據點，將與共產黨「爭奪陣地」，要各所中小學及幼稚園宣傳「聽黨話、感黨恩、跟黨走」的活動，抵制宗教，藉此控制青少年的思想。

而江西省宜豐縣4月時有班主任因學生不能把《社會主義核心價值觀》完整背誦，就遭到痛罵以及處罰，5月在撫州市東鄉區多所學校舉辦活動，帶著許多學生穿上共軍制服，背上印有毛澤東的書包，到過去中國共產黨的紅軍基地「井岡山」接受革命教育。

在5月底在河南省甚至有許多學校在六一兒童節的共同演出中，高唱多首的共產主義歌曲，演出《社會主義接班人》《我和我的祖國》《銘記社會主義核心價值觀》《閃閃紅星》《我的中國夢》等等，從小便強行灌輸愛黨的思想，篤信共產主義，變成忠心的共產主義無神論者。

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