反送中》示威傷者到醫院遭捕 立法會議員曝：醫管局洩資

2019-06-17 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕上周香港「反送中運動」中許多民眾遭警方以武力驅離，導致多人受傷，但警方事後卻能在公立醫院直接拘捕示威傷者，香港醫界立法會議員陳沛然今（17）日召開記者會，表示有醫護人員向他舉報醫管局的電腦系統竟直接洩資給警方，讓警方能直接獲得示威傷者的資料。

陳沛然指出先前醫管局高層一再發聲明澄清「保障病人隱私，不會提供病人資料」，但如今卻接獲醫護人員的舉報，某些公立醫院急診室裡的電腦，竟然不需要登入系統，就能開啟一個寫上「For Police」（警方專用）的頁面，並透過在「災難單元（Disaster Case List）」的示威傷者的資料，其中包含身分證號碼、姓名、性別、年齡、電話等個人資料。

陳沛然表示這些事情會讓病人及醫護人員對整個醫療系統失去信心，怒嗆醫管局除了洩資給警方，沒保障病人的隱私權，還掩飾真相，誤導民眾，醫管局管理層應該召開記者會公開道歉，停止運作系統並且說出真相，他也呼籲醫護人員千萬別記錄傷者是否參與示威，而民眾也不用對求診感到害怕，陳沛然堅定表示對醫護人員相當有信心，相信他們並不會舉報。

而醫管局後續也回應表示，正跟進是否有人將列印出來的病人資料外洩，不適當外傳，已通知私隱專員公署，而若非協助警方繼續救援和提供尋人等服務的兩個情況，醫護不會交任何資料給警方，但不了解系統有否不需登入便可使用的部分。

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