反送中》震撼！來自人民的聲音 香港市民群唱《悲慘世界》
列印

香港200萬市民上街反送中，現場響起《悲慘世界》名曲〈你有聽見人民的聲音嗎？〉（彭博）

香港200萬市民上街反送中，現場響起《悲慘世界》名曲〈你有聽見人民的聲音嗎？〉（彭博）

2019-06-17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕由於送中「逃犯條例」只是暫緩修訂而非撤回，因此香港市民昨（16日）繼續走上街頭示威，主辦單位公布抗議人數來到破紀錄的200萬人。在遊行過程中，市民們悲壯群唱《悲慘世界》名曲〈你有聽見人民的聲音嗎？〉（Do you hear the people sing？），讓在場民眾情緒莫不激昂。

據《CNN》報導，在香港警察總部旁邊的一座天橋下，昨天下午擠進大群示威者，中間則有幾名歌者高聲合唱：「你有聽見人民的聲音嗎？唱出憤怒群眾的心聲，這是來自人民的吶喊，他們不會再甘心為奴，當心跳與鼓聲相互應和，新的生命就將到來，明天就將到來。」

唱完第一小節後歌聲戛然而止，但這首象徵人民革命的歌曲餘音仍飄盪在香港街頭，情緒高昂的民眾不斷拍手大喊「安可！安可！」為當天的大遊行留下令人難的一幕。

相關影片請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法