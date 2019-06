反送中》震撼！來自人民的聲音 香港市民群唱《悲慘世界》

2019-06-17 13:38

〔即時新聞/綜合報導〕由於送中「逃犯條例」只是暫緩修訂而非撤回,因此香港市民昨(16日)繼續走上街頭示威,主辦單位公布抗議人數來到破紀錄的200萬人。在遊行過程中,市民們悲壯群唱《悲慘世界》名曲〈你有聽見人民的聲音嗎?〉(Do you hear the people sing?),讓在場民眾情緒莫不激昂。

據《CNN》報導,在香港警察總部旁邊的一座天橋下,昨天下午擠進大群示威者,中間則有幾名歌者高聲合唱:「你有聽見人民的聲音嗎?唱出憤怒群眾的心聲,這是來自人民的吶喊,他們不會再甘心為奴,當心跳與鼓聲相互應和,新的生命就將到來,明天就將到來。」

唱完第一小節後歌聲戛然而止,但這首象徵人民革命的歌曲餘音仍飄盪在香港街頭,情緒高昂的民眾不斷拍手大喊「安可!安可!」為當天的大遊行留下令人難的一幕。

A large group of protesters was singing “Do you hear the people sing?” Sunday afternoon in Hong Kong. Tens of thousands of defiant citizens took to the streets calling for CE Carrie Lam to fully withdraw the controversial extradition bill. Video from CNN's @danqtham pic.twitter.com/r71YQc2R01