曾以女同志文學獲日本文壇肯定 台灣旅日作家李琴峰入圍芥川獎

2019-06-17 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕曾以女同志文學著作《獨舞》榮獲日本「群像新人文學獎」的29歲台灣旅日女作家李琴峰，今天以作品《倒數五秒月牙》（五つ数えれば三日月が，暫譯）入圍第161屆日本芥川獎。

綜合媒體報導，日本文學振興會主辦的芥川獎與直木獎今天公布今年入圍名單，李琴峰憑《倒數五秒月牙》獲得入圍肯定，將於下月17日與其他4名日本作家角逐獎座，而這也是繼4年前我國另位旅日女作家溫又柔以《中間的孩子們》入圍後，又一台籍作家獲此肯定。

1989年台灣出生的李琴峰自15歲開始學習日文，且後來雙主修台大中文系及日文系畢業，並於2013年旅居日本。2017年憑著首本日語創作《獨舞》獲日本地60屆「群像新人文學獎」。

《獨舞》從彰化一名女同志趙紀惠的視角出發，內文不僅談及性侵議題，也帶入了九二一大地震、太陽花學運、百日維新等台灣人集體記憶，曾著作《同志文學史》的作家紀大偉更讚譽《獨舞》是21世紀東亞當代同志文學代表作。

據悉，芥川獎是日本文壇純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木獎則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家，這兩項獎皆每年頒發兩次。

芥川獎是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木獎則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川獎與直木獎同為每年頒發兩次。而今年的芥川獎和直木獎的評選會，將於7月17日在東京都內舉行。

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