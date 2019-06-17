南美大斷電影響4800萬人 阿根廷：不排除網路攻擊

2019-06-17 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家阿根廷16日因一家大型電力供應商大規模設備故障，引發大規模停電，包含烏拉圭、巴拉圭、巴西、智利等國也都遭受影響。據供電商指出，包含阿根廷和烏拉圭就有大約4800萬居民受到影響。阿根廷當局則稱將調查這起「史無前例」的停電事件，並稱不排除有遭到網路攻擊。

阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等國週日發生大停電，估計有數千萬人受影響，電力供應商Edesur透過推特表示，是因電力互聯系統大規模故障，故障源則是在阿根廷東北部的發電站輸電系統，在經過搶修後，烏拉圭大部分已恢復供電，但阿根廷在週日下午約3點半時仍有半數人口無電可用（總人口約4400萬）。

烏拉圭的UTE電力公司則指，由於阿根廷電路網故障，影響到電力連接系統，導致全國領土和鄰國的幾個省份電力中斷。至於停電發生時間約為當地時間週日早上7點零6分（台灣時間週日下午6點零6分）。

受大規模停電影響，阿根廷的商家被迫歇業，交通也停擺，就連有醫療需求的民眾也受影響，加上週日適逢省長選舉，選民只能靠手機燈光照明投票。

外媒報導也提到，阿根廷電力設施老舊、供電網年久失修其實已是老問題。針對這起突發的大規模停電，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）則以史無前例來形容，並強調將對停電事件徹查到底。此外，在2009年時巴西也曾發生過大停電，當時也造成數千萬人無電可用。

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