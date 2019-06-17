香港「盾牌女孩」 成反送中代表形象

2019-06-17 00:01

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，香港連日「反送中」示威中出現了一名「盾牌女孩」（Shield Girl），她以冥想姿勢坐在鎮暴警察盾牌前抗議，此段畫面在媒體上廣為流傳，成為這次抗爭的代表形象。

BBC報導，「盾牌女孩」為26歲香港女子林嘉露，於11日晚上獨自前往港府總部金鐘區參與抗議，當警察全副武裝抵達後，緊張氣氛升高，林嘉露卻開始靜坐誦咒。

期間，法新社拍下林嘉露坐在鎮暴盾牌前的畫面。一位觀察家推文指稱這是「面對殘暴的勇敢，美麗。」一名愛爾蘭記者形容這是「年輕人的天真及權威的防暴盾牌。」

另外，流亡中國異議漫畫家「巴丟草」則以她為創作靈感，推文貼上一個女孩坐在鎮暴盾牌前的抗議圖像。香港影帝黃秋生亦在「臉書」貼上她的照片，感動地寫下「年度照片；無助的氣勢」。

林嘉露告訴BBC，她無意成為抗爭代表形象，但若人們因為她坐在警察前抗爭而感動，她希望他們受到鼓舞，更勇敢表達自我。

在2014年「雨傘運動」期間，林嘉露曾79天每日參與抗爭。她對警察傷及抗議學生感到憎恨，但她認為抗議運動不應與警察疏離，因為「暴力無法解決任何事情。」

針對「送中條例」無限期擱置，林嘉露強調她希望能撤回法案，呼籲抗議人士加入十六日第二波「反送中」遊行繼續奮戰。

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