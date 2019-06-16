海軍實力已超越俄羅斯 專家：中國成海上霸權

2019-06-16 23:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」16日指出，自中國國家主席習近平2012年掌權以來，中國與俄羅斯已舉行10次海上聯合演習，中國人民解放軍海軍在俄國海軍協助下進步顯著，加上政府挹注雄厚資源，中國海軍的整體實力已凌駕俄國海軍，令俄方對中國的軍事野心更加警惕。

據報導，智庫「德國國際與安全事務研究所」在5月發布的《公海上的夥伴關係》（Partnership on the High Seas）報告中，指中俄海軍近7年來共舉行10次海上聯合演習，地點橫跨中俄領海、日本海、東海和波羅的海等水域，目的是「傳達地緣政治訊息」。該報告指出，中國已取代俄國的海上霸權地位。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員高瑞連（Collin Koh）同意此看法，指中國積極發展更全面的海上力量，不僅在軍事裝備上精益求精，也大大提升港口、航運、造船等海洋經濟相關領域。他指出，俄國在中國海軍實力進步上扮演關鍵角色，因為「聯合演習是對中國海軍建立『藍水海軍』的最佳訓練。」

不僅如此，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）去年報告另顯示，在2015至2021年間，中國國防總開支估計成長55％，從1679億美元增加至2680億美元，而海軍所佔份額也從314億美元增加至571億美元。中國海軍戰艦數量已超過美國，規模為全球最大。

北京軍事專家周晨鳴（Zhou Chenming，譯音）表示，中國海軍的確向俄方學習到，如何改善跨區移動能力及協調戰艦等缺陷，但中國海軍還須擁有更強悍的航海及海上打擊能力，才能捍衛其國際利益，而這無法向俄方學習。高瑞連補充道，中國海軍仍可針對水下作戰向俄國討教，這是俄國目前唯一領先中國的領域。

華府智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深研究員希斯（Timothy Heath）甚至指出，從俄國在愈來愈多議題上順從中國來看，包括任由中國擴張中亞影響力、領導「上海合作會議」等國際組織等，俄國似已接受成為中國的「小老弟」（little brother）。高瑞連則表示，俄國今後在警惕中國軍事野心之際，也仍會與中國密切來往，為的正是共同抵抗美國為首的西方國家。

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