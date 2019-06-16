反送中》左派《大公報》電視牆挺送中 遊行群眾：可恥！

2019-06-16 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨天宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但不撤回，香港民眾今天再次展開遊行。民眾行經軒尼詩道時，發現《大公報》的電視牆上竟播放「612暴力真相」的影片，扭曲事實挺送中，遊行群眾經過直接報以噓聲。

根據《立場新聞》、《香港01》報導，灣仔軒尼詩道國華大廈是《大公報》的舊址，是遊行路線的必經之地。大廈外牆有一個大型LED螢幕，平時都是播放商業廣告。然而遊行期間，電視牆每5分鐘就播放一段名叫「612暴力真相」的影片。

影片畫面剪輯自12日金鐘警民衝突中，有人拋擲磚頭、搬運鐵馬的片段，不但斷章取義、扭曲事實，影片最後還以「和平理性，拒絕暴力」等8字作結。不少遊行人士途經此牆，都報以噓聲，高呼「可恥！」。

今天下午3點左右，廣告螢幕突然停播影片，並彈出電腦視窗，顯示「安裝失敗」。到下午4點多，畫面變成全黑，遊行人士經過時照樣噓聲四起，大喊「大公收皮！安裝失敗！」（收皮：香港較粗俗的用語，意思為叫人住口或滾蛋。）

9日遊行期間，這個LED螢幕就曾播放支持修訂《逃犯條例》的訊息，包括「支持修例，彰顯公義」、「如不犯罪，何懼修例」等標語。遊行民眾不是報以噓聲，就是豎中指回應。

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