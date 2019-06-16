反送中》為悼念「黃衣人」 白花堆成丘、多件黃色雨衣致敬

2019-06-16 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨（15）日香港太古廣場1名身穿黃色雨衣的男子，為抗議港府修訂《逃犯條例》墜樓身亡。今日眾多身穿黑衣的港人，到場獻上白花，以悼念這名「黃衣人」，隊伍中也出現多件黃色雨衣向「黃衣人」致敬。

綜合香港媒體報導，昨日深夜便有市民自發的到場獻上白花，網路上也有人發起獻花活動。今日有眾多市民表示，香港多間花店的白花都已售罄，為此，民間人權陣線也在臉書上分享了紙花的摺法，提供找不到鮮花的民眾參考。

下午1時許，在太古廣場的現場，便有數百人排成長長的黑色人龍，默默將花束堆成一座白色的小山。遊行隊伍在行經事發地點時，人們紛紛以獻花、鞠躬和上香的方式悼念。由於人數眾多，隊伍的腳步亦有放緩。

有人在廣場上以木頭撐起了一件黃色雨衣，上頭以寫著黑色的8個大字：「林鄭殺港，黑警冷血」，然而這不是遊行現場中唯一一件這樣寫的黃色雨衣。

從事廣告業的麥姓男子今日穿上了黃色雨衣參與了遊行。他說，這樣的裝扮正是參考昨日墜樓去世的和平示威者，並表示，「我想帶上他走這段路，一起成功撤回送中條例。」麥男批評，以往警察一直被認為是鋤強扶弱抓壞人的角色，但是在示威中，我看不到警察做這些事，他們只是打擊我們和平示威。我們手無寸鐵，而他們仍然不停攻擊。」

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