波音職場種族歧視 在黑人辦公桌撒尿、放絞索

2019-06-16 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕老天！怎麼會有這種事情發生？美國南卡羅來納州北查爾斯頓波音工廠57歲非裔員工安東尼（Curtis Anthony），痛訴他屢遭職場種族歧視，不僅辦公桌上被放絞索（美國蓄奴時期可隨意吊死黑奴），工作區域附近還被寫N開頭詞彙（Nigger，對黑人的蔑稱），同事甚至多次在他辦公桌撒尿。

據《ABC》報導，安東尼6月7日將此事告上法院，透露從2017年開始，他在波音公司多次遭受「種族騷擾」，其中包括白人同事在他的座位上小便。安東尼說，這樣一來「我真的無法工作，只能等到他們清理了這塊區域並換上新桌椅。」

安東尼向管理層投訴後，竟被報復性地調到沒有空調的大樓，隨後他不得不請病假進行心理治療。安東尼休假回來後，今年1月到2月先被派到新奧爾良，3月調回南卡羅來納州時，他就在辦公桌上看到了絞索。

安東尼委任律師吉斯特（Donald Gist）表示，絞索的歷史意義在於吊死非裔人，這不僅是一種象徵，還是直接訴諸暴力的威脅。

波音發言人對此強調，其實安東尼的大部分投訴管理層都沒有被通知到，所以公司沒有機會進行調查。但在安東尼投訴辦公桌上發現絞索後，公司就解雇了單位負責人，而安東尼先前的休假請求公司也都一直批准，公司絕對不會容忍種族歧視的存在。

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