中國人毒害東亞！ 跑到南韓販賣冰毒

2019-06-15 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍29歲男子跑到南韓京畿道安山市兜售冰毒，被捕後家中更搜出冰毒共389公克，市價在1.5億韓元左右（約新台幣400萬元）。

據《韓國時報》報導，該名嫌犯透過微信向中國其他毒販購買毒品，再帶回韓國販售，他會將冰毒放在公共場合的郵箱或天然氣管線內，等到買家付錢後才告知藏匿的地點。

此外，嫌犯還用他人證件購買手機和轎車，避免遭到警方查緝。但韓國警察抓到一名下游藥頭後，順藤摸瓜找到了這位中國籍毒販，也阻止了他繼續毒害市民。

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