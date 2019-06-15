郭文貴爆料：解放軍已與港警串連要重演六四

2019-06-15 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕流亡的中國富商郭文貴爆料，中共解放軍正準備與香港警察串連，將針對上街和平抗議的香港民眾進行「屠殺」，要在香港重演六四天安門事件。郭文貴還呼籲「大家站出來利用自己的車，把車開到路上，來保護遊行民眾」。

郭文貴表示：「共軍準備在星期五、六、日與港警串通在一起，將對上街和平抗議的孩子進行屠殺，要重演89六四坦克輾壓孩子那個血腥的，人類史上最慘絕人寰、沒有人道的那幕發生在香港」。

郭文貴對此表示：「為了阻擋沒有人道、不合法的執法，呼籲大家站出來利用自己的車輛，車輛是你的財產，當你在車裡的時候這就是你的財產，任何人不可侵犯，誰開車門你有全力開槍，把車開上路，阻止血腥鎮壓」。

郭文貴還說，若是因為在這幾日開車上街保護民眾所導致的費用損失、車輛損失，可以拿著影片或車輛證明、有時間證明的東西，可以直接向他聯繫，他會盡可能賠償損失。

郭文貴表示：「我能做到的全額也就40億（約新台幣1271億）到50億（約新台幣1589億）美元的個數」。

郭文貴表示：「給完你們這些錢後我就要吃垃圾、吃草了。但我承諾我全力做，只要你們願意出來保護香港的孩子，保證89六四的坦克不在香港發生。傾家蕩產、不惜一切保護你們」。

郭文貴還提到，從現在開始會有很多西方、歐洲國家，會與香港站在一起。而且一定會促進台灣的獨立，台灣將迎來前所未有的美好時刻、春天來了。而香港則一定會贏，自己願意為這句話承擔一切後果。

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