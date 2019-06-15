跨境鎮壓跡證浮現... 傳中國軍警集結港珠澳大橋 便裝進香港

2019-06-15 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府修訂《逃犯條例》引發軒然大波，大批香港民眾走上街頭抗爭，警方卻使用武器暴力鎮壓，不斷有傳聞指出，疑似有中國公安假扮港警攻擊民眾。有外媒報導，有關中國軍警疑似跨境鎮壓港人抗爭，證據似乎浮出水面。

日前有香港網友爆料，對抗爭民眾開槍的香港警方裡疑似有中國公安假扮；在此之前，野百合學運領袖范雲也透露香港朋友告訴她，在金鐘站強迫多名年輕人靠牆排開並強制搜身、查驗身分證的香港警察，是中國解放軍換上香港警服假扮的。

《自由亞洲電台》報導引述知情人士鍾先生說法，他透露11日時，港珠澳大橋附近已有防暴隊和裝甲車集結，也有現役武警著便裝抵達香港。鍾先生還透露，11至12日在港珠澳大橋一帶，有人在路上看到一些裝甲車，當中有人說自己的朋友是武警，「已經過去了」，這種事情他們在佔中的時候就是這樣處理，還稱「這個黨總會用這些東西。」

鍾先生也說，這些人的粵語不好，但比香港警察訓練有素，港警則較斯文。佔中期間，中國武警裝古惑仔去攻擊員警，然後員警被打傷，可以說沒有人知道全面的情況。

報導也引述一名長期調查新疆和西藏鎮壓的曾先生說法，他表示，中國官方已經相當純熟，讓軍警易裝進入敏感地區鎮壓民眾。

曾先生舉例說，他在2009年新疆7.5事件後調查發現，中國軍方調集蘭州軍區野戰軍，換上武警服裝，開進新疆鎮壓。也讓大批武警穿上喇嘛服裝開進西藏寺廟，以及讓軍警以遊客身分到香港。

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