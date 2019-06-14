胡志明市也爆非洲豬瘟 越南第55省市淪陷

2019-06-14 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市10日在一處養豬場發現有豬隻出現疑似感染非洲豬瘟症狀，送檢後於11日確診，成為第55個淪為疫區的省市。疫情擴大也造成越南豬肉供給量減少，價格上漲，政府趕緊推動因應對策，維持市場平衡，並防堵疫情蔓延。

綜合外媒報導，自今年2月越南發生首件案例以來，已撲殺約250萬頭豬隻，佔全國豬群6.5％，情況可能會繼續惡化，甚至發布國家緊急狀態。非洲豬瘟目前已蔓延至越南55個省與市的400個地區，僅剩8個省尚未受影響，但也造成豬肉供應量下降，售價持續提升。

根據報導，本月在越南北部，每公斤豬肉價格至少上漲3分之1，達4萬越南盾（約新台幣54元），隨著產量下跌，可能漲至1公斤5萬越南盾（約新台幣67.5元）。為因應疫情，越南政府開始推動發展家禽和水產養殖等其他產業，避免市場供需失去平衡。越南的衛生部門也已提議政府補助240個養豬場中的12萬頭豬，讓養豬戶採取防疫措施，保護豬隻。

目前東南亞除了越南，柬埔寨也出現非洲豬瘟，由於東南亞區域沒有天然屏障，疫情跨國傳播的可能性較高，引起其他國家戒備。越南政府也加強宣導相關知識，提高民眾對非洲豬瘟疫情的瞭解，並進行豬隻屠宰與運輸環境的監控，以免疫情繼續擴大。

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