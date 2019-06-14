反送中》民意沸騰 香港立法會宣布17、18日不開會

2019-06-14 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕百萬香港民眾走上街頭抗議「逃犯條例」修訂，引來許多國家力挺聲援，目前最新消息，香港立法會秘書處再公布，下週一（17）、二（18）都不會舉行會議。

綜合港媒報導，香港立法會秘書處發出新聞稿，聲明下週一、二都不會舉行立法會大會，也就是這兩天都不會審議「逃犯條例」的修訂草案，根據公開議程，預訂下週三（19日）上午11:00才會舉行立法會會議。

香港團體「民間人權陣線」也在不久前宣布已向警方申請6月16號將再次進行「反送中」的遊行集會。

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